"J'y suis allé jusqu'à mes 18 ans" : Pascal Praud fait une confidence sur sa vie privée qui amuse beaucoup

Ce vendredi 31 mars 2023, Pascal Praud présentait un inédit de L'heure des pros, sur CNEWS. Et le présentateur de 58 ans n'a pas hésité à faire une révélation sur sa vie privée, avant de rendre l'antenne. Une confession qui a amusé sur le plateau.

Pascal Praud et son équipe sont une fois de plus revenus sur des sujets d'actualité dans l'émission. La hausse de l'immigration a notamment été évoquée, ce qui a donné lieu à des petites tensions entre le compagnon de Catherine et Georges Fenech. Le ton est en effet monté entre eux, avant qu'une précision du consultant n'apaise tout. En fin d'émission, celui qui est aux commandes de L'heure des pros n'a pas manqué de faire la promotion de l'émission Bonjour docteur Milhau, diffusée le lendemain sur la chaîne, à 10h. "Brigitte vous expliquera l'importance de connaître ses chiffres de tension artérielle", a-t-il précisé. Dans un extrait diffusé, Brigitte Milhau explique qu'il faut connaître les deux chiffres de sa tension, celui de la pression systolique (quand le coeur se contracte) et celui de la pression diastolique (quand le coeur est au repos).

Pascal Praud fait une révélation sur sa vie privée qui a fait réagir

Une fois la vidéo terminée, Pascal Praud a demandé à ses intervenants s'ils connaissaient les chiffres de leur tension artérielle. Laurent Joffrin a alors confié que la sienne était à 12.7 et Georges Fenech à 13. Un autre a dit qu'il devrait s'y intéresser, mais qu'il n'allait jamais chez le docteur. "Ah chez le docteur. Moi je ne raconte plus que j'allais chez le pédiatre jusqu'à mes 18 ans parce que ça fait rire les gens, mais c'est vrai pourtant", a conclu le présentateur. On a alors pu entendre un "oh" et des rires sur le plateau.

Les téléspectateurs et ses intervenants n'en sauront pas plus sur le sujet, puisqu'il a ensuite annoncé le lancement de l'émission suivante.