Pascal Praud : Qui est sa jolie "fiancée" Catherine dont il est fou amoureux et qu'il préfère ne pas montrer ?

Pascal Praud (58 ans) a beau être une personnalité publique, il préfère rester discret au sujet de sa vie privée. Mais les personnes qui le suive savent qu'il est en couple depuis plusieurs années avec une certaine Catherine. Zoom sur la femme qui partage sa vie.

C'est en 2015 que Catherine et Pascal Praud ont débuté leur relation. Une belle histoire d'amour officialisée par le présentateur de L'heure des pros (CNEWS) en janvier 2019. "La femme que j'aime a 51 ans. Elle est née en 1967. Je l'ai rencontrée en 2015 - en fait on s'était déjà vu dans les années 80. Elle est belle, intelligente, sensible, drôle et tout et tout. J'ajoute que sa peau est douce. Voilà", avait-il écrit sur le réseau social de l'oiseau bleu.

Mais avant cela, Pascal Praud avait déjà évoqué brièvement la femme de sa vie lors d'une interview pour Le Point. "Il est 18 heures. J'embrasse mon amoureuse. Elle a la peau couleur pain d'épices que lui donne le ciel de Luzéronde. Je suis né en 1964 et Catherine est née un peu après moi. Nous nous sommes rencontrés il n'y a pas si longtemps. Je l'embrasse et je lui dis qu'elle est belle. Je crois que j'ai 16 ans. Enfin, 16 ans et demi", révélait-il. Des mots qui en disent long sur l'amour qu'il porte à Catherine.

Les tourtereaux sont adeptes du dicton "pour vivre heureux vivons cachés". Pour preuve, ils ne sont apparus ensemble qu'à de rares occasions. Comme en juin 2021 quand Pascal Praud et sa belle ont fait le déplacement à la cérémonie de clôture du Festival de cinéma et de musique de film de La Baule. C'est complices qu'ils avaient pris la pose devant les photographes. Le présentateur a notamment embrassé Catherine sur la joue. Plus récemment, c'est lors de la première de la pièce de théâtre L'avare au Théâtre des Variétés à Paris (le 15 janvier 2022) qu'ils ont fait crépiter les flash des photographes.

En juillet dernier, Pascal Praud avait évoqué sa compagne dans son émission pour révéler qu'elle détestait le costume blanc à rayures noires qu'il portait ce jour-là. "J'ai mis mon costume de vacances d'ailleurs. Ma fiancée déteste ce costume. Elle le déteste, elle m'a interdit de le porter ce matin. Elle m'a dit : 'Si tu le portes, ça va mal aller.' Et pour affirmer ma masculinité, je l'ai mis quand même. Mais bon, ma fiancée a toujours raison. Je la salue", avait-il lancé à l'antenne.