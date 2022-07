Pascal Praud brave un interdit de sa "fiancée" Catherine : rares confidences sur leur couple

La fin de saison approche pour Pascal Praud et son équipe de L'heure des pros (CNews). A la fin de la semaine, le présentateur de 57 ans et ses chroniqueurs seront en vacances et il n'a pas manqué de le faire savoir. L'occasion pour les téléspectateurs d'entendre de rares confidences sur sa vie privée.

Le public a l'habitude d'entendre Pascal Praud donner son avis, parfois tranché, sur l'actualité et pousser des coups de gueule. En revanche, il est beaucoup plus discret en ce qui concerne sa vie de famille ou amoureuse. Ce lundi 4 juillet, les téléspectateurs ont donc dû savourer ses quelque confidences sur Catherine, la femme qui partage sa vie depuis 2015. Avant de lancer une coupure publicitaire, le papa de Morgane, Tiphaine, Faustine et Lou-Elise (nées d'une précédente union) a fait remarquer à Philippe Guibert qu'il était arrivé en retard au cours de l'émission et qu'il allait donc "partir en avance". "On devrait faire voter les gens. Si vous voulez que Philippe Guibert reste après la pub, tapez 1. Si vous voulez qu'Élisabeth Lévy reste, tapez 2", s'est-il ensuite amusé.

Puis Pascal Praud a livré une anecdote personnelle concernant son futur départ en vacances : "On verra qui reste. De toute façon, c'est notre dernière semaine avant les vacances. J'ai mis mon costume de vacances d'ailleurs. Ma fiancée déteste ce costume. Elle le déteste, elle m'a interdit de le porter ce matin. Elle m'a dit : 'Si tu le portes, ça va mal aller.' Et pour affirmer ma masculinité, je l'ai mis quand même. Mais bon, ma fiancée a toujours raison. Je la salue." Les téléspectateurs ne devraient donc plus le voir porter ce fameux costume blanc à rayures noires à l'antenne.

Le 17 janvier dernier, c'est l'une de ses filles que Pascal Praud avait évoquée dans L'heure des pros. Son équipe et lui étaient revenus sur les propos d'Eric Zemmour concernant les enfants handicapés, lors d'un déplacement dans le Nord de la France. "Moi j'ai une expérience, et j'en avais parlé à l'antenne donc je peux en parler. J'ai un enfant qui était dyslexique, dyspraxique, qui avait tous les 'dys'. Dans l'école de la République, cet enfant pouvait être en difficulté. Pourquoi ? Parce que l'école n'est pas adaptée. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas personnel ? Cet enfant à eu son bac à Diagonale, qui est une école privée. Mais j'ai la chance de pouvoir payer les études. J'ai cette chance d'avoir pu donner à mon enfant cette possibilité d'être plus épanoui, d'être plus entouré, et d'aller jusqu'au bac", avait confié le père de famille à propos de Faustine.