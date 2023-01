"Je dois survivre pour lui" : Firmine Richard très émue en évoquant son fils soupçonné de meurtre

Il y a un peu moins d'un an, Firmine Richard vivait un cauchemar en apprenant que son fils Keneff avait été arrêté par la police et soupçonné d'être impliqué dans une sombre affaire de meurtre. Accusé d'avoir porté une série de coups de couteau mortels à un jeune trentenaire, le fils de l'actrice est depuis enfermé derrière les barreaux en attendant son jugement.

Choquée et attristée par cet évènement qui s'est produit le dimanche 11 avril 2021 en Seine-Saint-Denis, la comédienne se fait discrète. Ce lundi 9 janvier 2023 cependant, elle a accepté de revenir sur cette situation pour la toute première fois. Consciente de la gravité de l'acte commis par son fils, elle n'a pas cherché à le défendre. En revanche, elle affirme aimer son fils, quoi qu'il arrive. "Mon fils est en prison et pour moi, c'est très dur à vivre. Mais je dois survivre pour lui. Je vais le voir régulièrement, une fois par mois. Je suis maman. Je serai maman jusqu'à ma mort et au-delà de ma mort. Une maman reste une maman...", a-t-elle expliqué avec une vive émotion face à Jordan De Luxe.

Je sais qu'il sera lourdement puni

D'après les dossiers de la police judiciaire, Keneff Richard avait déjà un casier bien rempli. Mais selon les explications de Firmine Richard, son fils aurait finit par prendre un couteau face à un jeune homme insistant et dangereux. "Mon fils a effectivement porté un coup mortel à quelqu'un qui est venu le chercher devant chez moi. Il était toujours sur les réseaux. Les réseaux, c'est quelque chose de terrible. Tous les problèmes de mon fils sont venus des réseaux. Ce gars est venu à 5h du matin devant chez moi en disant que s'il ne sortait pas, c'est lui qui rentrerait dans la résidence. Alors mon fils est sorti avec un couteau, car ce n'était pas la première fois que ce gars le tapait, et c'est un colosse de 1,92 m", a-t-elle raconté.

Toujours en attente de jugement, le fils de l'actrice vue dans le film Huit Femmes aux côtés de Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart et Isabelle Huppert vit désormais derrière les barreaux. "Il va être jugé bientôt, et je sais qu'il sera lourdement puni parce qu'il y a mort d'homme... Mais je suis maman. J'espère le voir sortir un jour de prison. (...) Je le soutiendrais jusqu'à ce que je meurs", a-t-elle soufflé, la voix très tremblante.