"Je faisais pipi sur elle" : Karin Viard évoque un souvenir "pas très classe" (mais très drôle) à l'Alpe d'Huez

La 26e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez a débuté le lundi 16 janvier 2023. Pendant une semaine, les spectateurs assisteront, en avant-première, à ce qui se fait de mieux en terme d'humour. Mais lors de la soirée de clôture, c'est Karin Viard et les membres de son jury qui auront le dernier mot. À ses côtés, pour décerner les prix designés par Richard Orlinski, celles et ceux qu'elle a elle-même choisi : Bérangère Krief, Stéphane Foenkinos, Antoine Bertrand et Camille Chamoux.

Chacun s'était évidemment mis sur son trente-et-un, malgré les températures basses, le 16 janvier 2023 pour monter sur la scène de la Grande salle du palais. Karin Viard, venue présenter l'évènement avec la grande complicité de Christophe Beaugrand, avait opté pour un col roulé noir, simple et chic, enfilé dans une jupe taille haute à motif pied-de-poule. Élégante des pieds à la tête, Madame la présidente du jury s'est toutefois laissée aller à quelques amusantes confidences quelques minutes avant la diffusion du film d'ouverture, Alibi.com 2, de Philippe Lacheau.

On était encastré, on ne pouvait rien faire

Interrogée à propos de ses plus grandes mésaventures à la montagne, alors qu'elle se trouve à approximativement 1800m2 du niveau de la mer, Karin Viard a évoqué une drôle d'anecdote datant de sa tendre adolescence. "Je me souviens, à l'époque il y avait des pioches, a raconté la maman de Marguerite et de Simone. C'était très casse-gueule et j'étais avec une copine. J'avais 15 ans. Et je ne sais pas comment on s'est retrouvé. Elle, elle était sous moi, moi au-dessus d'elle. On était encastré, on ne pouvait rien faire. Et on riait tellement que je faisais pipi sur elle. Et elle me disait : 'Mais c'est pas possible !' Je faisais pipi sur elle, je ne pouvais pas me retenir. Voilà. C'est pas très classe !" De l'eau a coulé sous les ponts. Elle a même eu le temps de se transformer en neige depuis cette terrible facétie.

