Karin Viard mariée : belles photos de ses grandes filles Simone et Marguerite, aussi pétillantes que leur mère

Cinq années après sa séparation du père de ses filles, Karin Viard est plus heureuse que jamais, soutenue par ses enfants. Si elle expose des moments intimes sur les réseaux sociaux, elle reste pudique en interview sur sa vie personnelle. En 2017, dans Madame Figaro, celle qui a décroché 3 César (Haut les coeurs, Embrassez qui vous voudrez et Les Chatouilles) déclarait : "Mes filles vont partir de la maison, je me retrouve seule après avoir été en couple pendant vingt-cinq ans. (...) Je récupère quelque chose de mon intégrité. Je suis contente d'un côté et pas de l'autre. (...) J'ai une page un peu blanche à réécrire. (...) On peut être d'ailleurs très seul alors qu'on est en couple."

La femme radieuse et amoureuse qu'on observe aujourd'hui semble avoir trouvé l'équilibre ! Au cinéma, on a pu récemment la voir dans la douce comédie Maria rêve, au côté de Grégory Gadebois. On la retrouvera sur les écrans dans Sage-Homme au mois de mars.