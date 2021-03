Karin Viard - Sa fille Marguerite incarne la liberté : photos dénudées, crâné rasé et piercings

En couple ou célibataire ?

En 2017, Karin Viard annonçait qu'elle n'était plus amoureuse de son époux de très longue date, père de ses deux filles, Laurent Machuel. "Je me retrouve seule après avoir été en couple pendant vingt-cinq ans, précisait-elle dans les colonnes du magazine Madame Figaro. Je récupère quelque chose de mon intégrité. Je suis contente d'un côté et pas de l'autre. J'ai une page un peu blanche à réécrire." Mais il n'aura pas fallu longtemps avant que le destin ne lui donne un petit coup de pouce. Aujourd'hui, la comédienne coule des jours heureux, avec Manuel Herrero, le séduisant réalisateur et producteur de films documentaires sur le sport, qu'elle a rencontré en 2019. Un nouveau chapitre qui promet, lui aussi, de s'installer dans le temps...