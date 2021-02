Karin Viard en couple : son quotidien sans filtre avec Manuel Herrero

L'humour occupe toujours une place de choix dans le couple que forme Karin Viard avec Manuel Herrero ! Le 14 février 2021, à l'occasion de la Saint-Valentin, la comédienne et son réalisateur/producteur ont une nouvelle fois affiché leur complicité le temps d'un post Instagram. Leur secret ? Une dérision à toute épreuve, y compris et surtout dans l'intimité.

Oubliés les portraits de couple léchés, les panoramas ensoleillés, les envolées de coeurs et déclarations d'amour dignes d'une chanson de Céline... Chez Karin Viard et Manuel Herrero, on célèbre le 14 février avec un selfie miroir depuis la salle de bain... "Sublimer le quotidien, joyeuse St Valentin !!!! @manuexploherrero", la comédienne de 55 ans a-t-elle écrit en légende de son post Instagram. A l'image, la star de Polisse, Chanson douce et La Famille Bélier apparaît en pleine session de brossage de dents en duo. "Lave-toi au moins les dents pour la St Valentin", son compagnon a-t-il écrit sur son propre compte Instagram, en publiant le même cliché.

S'ils s'amusent de la Saint-Valentin, Karin Viard et sa moitié ne se sont pas privées pour autant d'un petit déjeuner de fête : porridge avec myrtilles en coeur, thé, oeufs et salade de fruits à la bougie, bouquet de fleurs et... pistolet ? Forcément, un touche d'humour devait être ajoutée à ce tableau un peu trop romantique, immortalisé depuis le domicile parisien que le couple semble partager dans le quartier de Montmartre.