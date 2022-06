Karin Viard a épousé Manuel Herrero : premières images du mariage et de sa superbe robe !

Ils se sont dit oui ! Ce samedi 25 juin 2022, Karin Viard et son compagnon Manuel Herrero, réalisateur et producteur de films documentaires avec lequel elle est en couple depuis 2020 se sont mariés ! Karin Viard l'a annoncé dans une story Instagram.

Visiblement heureuse avec son bouquet de fleurs à la main et sous les applaudissements des invités, la mariée aux cheveux détachés portait une sublime robe blanche avec un gilet blanc par dessus. Le marié était élégant avec son costume et sa chemise blanche qui lui ont donné un petit côté gentleman. Excités comme des enfants, les deux tourtereaux ont même échangé quelques petits pas de danse et un magnifique baiser ! Que du love !

Karin Viard plus épanouie que jamais !

En se mariant avec le beau ténébreux de 54 ans, l'actrice de 56 ans (bientôt à l'affiche du film Madame de Sévigné dont la sortie est prévue pour 2023) non seulement se montre plus épanouie que jamais, mais prouve aussi que même après 50 ans, tout est encore possible en amour ! Eh oui, il n'y a pas d'âge pour rêver d'un mariage de princesse. Désormais mariée à Manuel Herrero - avec lequel elle a parcouru l'Amérique du Sud en février 2022 - Karin Viard repart d'une page blanche et met un terme à une période sombre de sa vie amoureuse.

En 2017, Karin Viard a divorcé de Laurent Machuel avec lequel elle a été en couple pendant 25 ans. Ils ont eu deux filles, Marguerite née en 1998 et Simone née en 2000. Après un demi-siècle de vie conjugale, l'actrice principale de Une mère sorti en 2021, s'était retrouvée pour la première fois célibataire. Elle avait d'ailleurs confié dans une interview accordée à Madame Figaro en 2017 : "Mes filles vont partir de la maison, je me retrouve seule après avoir été en couple pendant 25 ans. Je récupère quelque chose de mon intégrité. Je suis contente d'un côté et pas de l'autre..." Seule ? Plus pour très longtemps car elle a finalement fini par rencontrer l'homme de sa vie, Manuel, avec qui elle semble nager dans le bonheur, peut-être pour toujours cette fois !