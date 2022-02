Karin Viard en couple : elle sort le grand jeu pour son amoureux en Bolivie !

On peut d'ailleurs être très seul quand on est en couple

Et dire qu'elle avait peur de ne jamais retrouver l'amour. En 2017, Karin Viard a signé les papiers nécessaires pour divorcer de Laurent Machuel, le père de ses deux filles Marguerite, née en 1998 et Simone, née en 2000. L'actrice avait été en couple pendant 25 ans quand elle a dû se faire, à la fois au célibat, et au départ de ses enfants. "On peut d'ailleurs être très seul quand on est en couple", confiait-elle au journal Le Figaro. Il faut croire qu'elle a fini par trouver chaussure à son pied... enfin à la bonne taille ! A l'affiche de trois films l'année dernière, L'Origine du monde de Laurent Lafitte, Tokyo Shakin d'Olivier Peyron et Les Fantasmes de David et Stéphane Foenkinos, elle s'est finalement offert une jolie parenthèse de repos. Et ce, en très charmante compagnie...