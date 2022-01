Karin Viard amoureuse : baiser passionné avec son chéri dans un cadre de rêve

Karin Viard et Manuel Herrero, qui n'hésitent pas à partager leurs moments de complicité, sont en couple depuis 2019.

L'actrice avait divorcé en 2017 de son compagnon de l'époque, le photographe Laurent Machuel. Ils avaient commencé leur relation en 1992 et ont eu deux filles, Marguerite née en 1998 et Simone en 2000. Elle s'était confiée au Figaro à l'époque : "Je dirais que la zone de transit, en ce qui me concerne, c'est plutôt maintenant. Mes deux filles vont partir de la maison, je me retrouve seule après avoir été en couple pendant vingt-cinq ans" avant d'ajouter "on peut d'ailleurs être très seul quand on est en couple..."

Cette période difficile semble bien derrière l'actrice, aussi épanouie dans le privé qu'à l'écran. Karin Viard était à l'affiche de pas moins de 3 films en 2021, L'Origine du monde de Laurent Laffite, Tokyo Shakin d'Olivier Peyron et Les Fantasmes de David et Stéphane Foenkinos.