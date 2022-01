Karin Viard : En maillot de bain sur la route, elle s'éclate avec son amoureux

Karin Viard et le réalisateur Manuel Herrero sont en couple depuis 2019. Deux ans plus tôt, la comédienne divorçait de son premier mari, le directeur de la photographie, cadreur et ingénieur du son Laurent Machuel. Ensemble, ils ont donné naissance à deux enfants, deux filles prénommées Marguerite et Simone, et âgées de 23 et 21 ans.

"Mes filles vont partir de la maison, je me retrouve seule après avoir été en couple pendant vingt-cinq ans. Je récupère quelque chose de mon intégrité. Je suis contente d'un côté et pas de l'autre. Mon sentiment de sécurité s'est évidemment effrité. J'ai une page un peu blanche à réécrire", expliquait Karin Viard au magazine Madame Figaro en 2017, l'année de son divorce. L'héroïne du film Jalouse ne sera pas restée célibataire bien longtemps et vit pleinement sa romance avec Manuel Herrero, avec qui elle enchaîne les voyages et activités.