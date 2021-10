Karine Viard topless dans les bras de Manuel : photos du couple fou d'amour

A 55 ans, Karin Viard est une femme comblée. Non contente de sa belle carrière dans le cinéma - elle est toujours à l'affiche de la comédie L'origine du monde -, la star est aussi sur un petit nuage côté coeur. Elle partage sa vie avec le réalisateur Manuel Herrero. Un couple fou d'amour qui s'affiche sur Instagram.

Divorcée de Laurent Machuel (avec qui elle a été en couple de 1992 à 2017), Karin Viard ne sera pas restée célibataire très longtemps. L'actrice a retrouvé l'amour dans les bras de Manuel Herrero, qu'elle fréquente depuis 2019. Avec son nouveau compagnon, elle multiplie les activités et ne résiste pas à l'idée de partager les coulisses de leur vie de couple sur Instagram, comme lorsqu'elle "s'envoie en l'air" avec lui... Très complices, ils en sont presque à vivre d'amour et d'eau fraîche, comme en témoigne une photo d'eux, nus, sur une plage au soleil.

Karin Viard, qui est la maman de Marguerite, née en 1998 et Simone, née en 2000, s'était alarmée à l'idée de finir ses jours seule lors d'une interview accordée au magazine Madame Figaro en 2017. Elle disait alors : "Mes filles vont partir de la maison, je me retrouve seule après avoir été en couple pendant vingt-cinq ans. Je récupère quelque chose de mon intégrité. Je suis contente d'un côté et pas de l'autre. Mon sentiment de sécurité s'est évidemment effrité. J'ai une page un peu blanche à réécrire." Finalement, son célibat aura été bref !