Karin Viard mariée religieusement à Manuel Herrero : robe très insolite et baiser passionné à l'église

Trois mois après la cérémonie civile et une lune de miel en Espagne, Karin Viard et Manuel Herrero se sont unis à l'église ce dimanche 2 octobre 2022. L'actrice aux 3 César et le réalisateur-producteur de films pour l'agence CAPA se sont mariés religieusement avec des tenues métallisées insolites. Aux anges, la comédienne de 56 ans a publié sur son compte Instagram des clichés de l'événement avec son amoureux de 54 ans, remerciant au passage la maison Isabel Marant à qui elle doit son look incroyable. "Mariée dans l'année ! C'était fabuleux", a-t-elle précisé en légende.

Séparée en 2017 de Laurent Machuel - père de ses filles Marguerite (née en 1998) et Simone (2000) - après vingt-cinq ans de vie commune, Karin Viard a écrit un nouveau chapitre de sa vie sentimentale avec Manuel Herrero. Ce fils du rugbyman Daniel Herrero a conquis le coeur de l'héroïne de Haut les coeurs qui s'était montrée sur un nuage de bonheur en 2009 dans les tribunes de Roland-Garros.

Le 25 juin dernier et après un séjour intense en Amérique du sud, le couple a décidé de passer à la vitesse supérieure en se mariant à la mairie dans une belle robe blanche Dior. Pour sa noce religieuse, Karin Viard surprend en misant non pas sur le blanc classique mais sur l'argenté ! Un choix qui a étonné certains de ses followers. "Félicitations. C'est quoi ces tenues extraterrestres du temps X ?", a-t-on pu lire.

Une foule d'amies célèbres ont rapidement commenté les images publiées sur le réseau social. Helena Noguerra a félicité le couple en soulignant la sublime silhouette de sa copine ("quelle chute !"), la journaliste Leïla Kaddour a adoré sa robe "couleur de lune", tandis que ses collègues Clotilde Courau et Anne Marivin ont utilisé l'émoji "flamme".