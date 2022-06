Karin Viard mariée à Manuel Herrero : photos de sa très chic robe Dior faite "sur mesure"

Elle a dit oui ! Karin Viard s'est mariée le 25 juin 2022 à son compagnon Manuel Herrero. Le mariage a eu lieu à Paris et les amoureux ont partagé des photos sur Instagram. L'actrice de La famille Bélier avait opté pour une chic tenue blanche signée de la maison Dior.

Sur son compte, Karin Viard n'a pas résisté à l'envie de partager avec ses fans et abonnés des images de ce grand jour. On a pu découvrir que la comédienne de 56 ans avait enfilé une robe blanche plissée tombant jusqu'aux chevilles avec une élégante courte veste également blanche et ouverte. Un look complété par une paire de mules, plusieurs bracelets en or et un traditionnel bouquet de fleurs dans les mains. Un mariage qui a ému Karin Viard, laquelle a pu compter sur l'aide précieuse de proches qui ont fait en sorte de rendre cette cérémonie magique. "KV+MH=AE @manuexploherrero. Merci @dior @alineds75 @pierre_rabadan pour la cérémonie sur mesure", a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Karin Viard, que l'on peut régulièrement voir aux défilés parisiens de Dior lors de la Fashion Week, a donc pu compter sur le coup de main d'Aline Dos Santos (Dior RP & Celebrities Team) pour sa tenue de mariée. Même son amoureux l'a remerciée "pour le chic" sur son compte Instagram. Quant à la partie officielle de son union avec Manuel Herrero, c'est donc auprès de l'ancien rugbyman Pierre Rabadan qu'elle se jouait. Celui-ci est devenu adjoint à la maire de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques & Paralympiques de Paris 2024 et de la Seine ! Une union à la mairie en petit comité mais en présence des filles de l'actrice (Marguerite et Simone).