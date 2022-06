Karin Viard mariée : rare apparition de ses deux filles, tendres baisers avec Manuel... toutes les photos !

Elle ne pensait plus jamais enfiler une robe blanche, si ce n'est éventuellement pour un rôle au cinéma. Elle ne pouvait pas avoir plus tort ! Le samedi 25 juin 2022, Karin Viard s'est mariée avec son compagnon, le réalisateur et producteur de films documentaires Manuel Herrero. Bien sûr, la liste des invités était restreinte, mais quelques images de la cérémonie ont fuité. La comédienne, d'abord, a dévoilé une courte vidéo sur laquelle elle apparaît avec son nouvel époux, ainsi que quelques instants et quelques baisers capturés en coulisses de ce mariage d'exception. Parmi le petit groupe réuni en l'occasion de la cérémonie, il y avait également les filles de l'actrice...

Si elle pensait ne plus jamais retrouver l'amour, c'est parce que Karin Viard a été en couple pendant 25 ans avec le même homme. En 2017, elle a toutefois officialisé son divorce avec Laurent Machuel... et a bien vite cédé, pour un autre, aux élans du coeur. Difficile de dire si son ancienne moitié était conviée au mariage, le 25 juin 2022, mais leurs deux filles, évidemment, étaient de la partie. Marguerite, née en 1998 et Simone, née en 2000, ont même fait une très rare apparition auprès de leur célèbre mère et l'aînée a carrément diffusé ces images sur les réseaux sociaux. Sacré trio de charme.