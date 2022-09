Dany Boon : Son ex-femme Yaël remariée, baiser passionné avec son "amour de jeunesse"

Yaël Boon est sur un petit nuage depuis son mariage avec Billy, et difficile pour l'ex-femme de Dany Boon d'en redescendre.

Dimanche 25 septembre 2022, celle qui s'est remariée un peu plus tôt dans la semaine s'est emparée de son compte Instagram pour partager une nouvelle photo de ses noces avec les 2311 abonnés qui la suivent. Yaël Boon est immortalisée en train d'embrasser passionnément le nouvel homme de sa vie, pas si nouveau puisque Billy est son amour de jeunesse. Tenant le visage de son mari entre ses mains, elle l'embrasse avec tout son amour, et on sent qu'il est immense. "Que votre année soit aussi douce que ce baiser", écrit Yaël Boon en légende de cette jolie photo (voir le diaporama). La communauté juive fête à partir de ce 25 septembre et jusqu'au 27, le nouvel an juif, fête baptisée Roch Hachana, ce qui explique que Yaël évoque une nouvelle année dans ses mots.

En couple depuis 2018, Yaël et Billy ont choisi de sceller leur amour dans une très chic station de ski des Alpes, Megève. Pour annoncer officiellement son mariage, l'ex-épouse de Dany Boon avait partagé trois photos de leurs noces, dont une comportant ce baiser. "Quel bonheur, quelle joie et quelle bénédiction d'épouser mon amour de jeunesse ! Merci la vie !", avait-elle écrit en légende. L'occasion de découvrir que Yaël portait une magnifique robe, alliant dentelle et transparence, laissant son dos dénudé. Elle portait également un voile à l'arrière de ses cheveux et de sublimes boucles d'oreilles.

Suite à la publication de ce message, l'heureuse mariée avait reçu de très nombreux messages de félicitations. "Merci pour tous vos adorables messages, les amis !", y avait répondu Yaël, ajoutant par la suite : "Shana tova oumetouka à tous! Que du bonheur, joie, douceur, succès, amour, amitié et excellente santé! Et merci du fond du coeur pour vos voeux et compliments."