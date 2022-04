Dany Boon et sa compagne Laurence Arné : soirée arrosée pour le couple, l'acteur barbu en style hipster

Le 30 mars 2022, Dany Boon et Laurence Arné ont fait une sortie en amoureux au concert du chanteur et pianiste Rufus Wainwrigh au Grand Rex à Paris. Photographiés dans les backstages, ils ont pu poser avec l'artiste américano-canadien actuellement en pleine tournée européenne pour son nouvel album Unfollow the Rules. Plus barbu (et chevelu) que d'ordinaire, l'acteur fétiche du film Bienvenue chez les Ch'tis était très chic habillé avec une veste bleue marine en laine accompagnée d'un foulard en soie beige. De son côté, sa compagne Laurence Arné s'est dévoilée avec une coloration blonde platine ainsi qu'avec un style décontracté associant un denim à une veste longue kaki.

En couple depuis 2018, les amoureux avaient officialisé leur relation en mai dernier sur RTL, après trois ans d'amour. Il avait alors dévoilé ce qui l'avait fait craquer chez l'actrice avec qui il partageait l'affiche dans le film 8, rue de l'humanité sur Netflix : "Le point de démence de Laurence, c'est sa créativité. Elle a une folie qui est naturelle et elle fait rire de manière spontanée et délirante. Elle ne va pas hésiter à se ridiculiser pour faire rire. On est toujours prêts à se vanner l'un et l'autre, mais sans filtre. Même quand il y a des gens, juste parce que ça va faire rire."

Dany Boon et Laurence Arné n'étaient les seules personnalités présentes dans les backstages. Léa Drucker ou encore Dominique Besnehard avaient également été invités à partager ce moment de musique.

Au cours de cette soirée parisienne, le public du Grand Rex a eu la surprise de voir Catherine Deneuve monter sur scène pour interpréter le titre Dieu est un fumeur de havanes avec Rufus Wainwright. Pour rappel, Catherine Deneuve avait chanté cette chanson avec Serge Gainsbourg en 1980, pour le film Je vous aime (réalisé par Claude Berri).

Surpris, Rufus Wainwright avait questionné Catherine Deneuve : "J'ai appris récemment que ce soir, c'est vraiment la première fois que vous chantez sur scène. Vous pouvez m'expliquer un peu ?". "C'est une folie oui pour moi. C'est lui, c'est sa voix, son nom, c'est ce qui m'a décidé. Je ne suis jamais montée sur scène, je n'ai jamais chanté en direct. J'ai beaucoup chanté au cinéma en play-back évidemment. Mais c'est lui qui m'a lancé un challenge dingue, une folie incroyable. Mais bon, c'est fait. Et on espère que..." avait-elle répondu. À la fin de sa prestation, l'actrice avait eu droit à une longue ovation du public selon Le Parisien. Calogero s'est également produit sur la scène du Grand Rex avec Rufus Wainwright.