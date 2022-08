Yaël Boon : L'ex de Dany Boon fiancée avec son nouveau chéri ? Elle sème le doute...

Yaël Harris et Dany Boon se sont mariés en décembre 2003 puis ont divorcé en novembre 2018. Ils ont eu trois enfants ensemble, Eytan, né le 23 juin 2005, Élia, né le 20 décembre 2006 et Sarah, née le 27 février 2010. L'acteur a également deux autres enfants de son côté : Mehdi, 24 ans, qu'il a eu avec Sophie Hermelin et Noé, 22 ans, avec Judith Godrèch . Les aléas de la vie et les ruptures amoureuses n'empêchent pas l'humoriste ch'ti de conserver de jolis liens avec ses ex. Il avait par exemple annulé sa venue à une avant-première du film Le Dindon, de Jalil Lespert, en septembre 2019 pour soutenir Yaël lors des funérailles de son père...