Dany Boon, son ex-femme Yaël a retrouvé l'amour : photos de son séduisant compagnon Billy

Beau dehors et dedans surtout

En commentaires, la maman d'Eytan, Elia et Sarah (nés respectivement en 2005 2006 et 2010, fruits de son amour avec Dany Boon) indiquait également que son chéri était "beau dehors et dedans surtout". Visiblement encore touchée par son divorce avec Dany Boon, elle avait également liké un commentaire d'un abonné qui regrettait que l'acteur soit désormais en couple avec Laurence Arné : "Il en a de la chance, je ne comprends toujours pas votre ex. Il avait une femme magnifique et ravissante."

Amoureuse et épanouie dans les bras de son nouveau compagnon, la jolie brune poste régulièrement des clichés de leur idylle sur Instagram à l'occasion de dîners entre amis ou en amoureux. Fière, Yaël Boon n'hésite plus à s'afficher avec Billy sur les réseaux sociaux. Récemment, elle lui a d'ailleurs adressé une belle déclaration d'amour le 14 février dernier, jour de la fête des amoureux : "Happy Valentine's Day, my love! Thank you for being so wonderful" ("Joyeuse Saint Valentin, mon amour ! Merci d'être si merveilleux".