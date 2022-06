Dany Boon : Très rare photo de son fils Eytan, 17 ans, pour une grande occasion... et c'est son sosie parfait !

Ultra-médiatisé après la sortie de Bienvenue Chez les Ch'tis, Dany Boon a toujours fixé une limite claire : laisser ses enfants tranquille ! L'acteur et réalisateur originaire de Bergues a en effet toujours essayé de conserver sa vie privée pour lui, gardant ses cinq enfants loin du feu des projecteurs. Mais l'un d'entre eux vient de voir son visage dévoilé au grand public... pour un jour très spécial !

En effet, ce jeudi, Eytan Boon fête ses 17 ans, un bel anniversaire que sa mère, Yaël, n'a pas manqué. Publiant une photo de son adolescent en story sur Instagram, elle lui a souhaité de passer un bel anniversaire, se rappelant qu'il les "comble de bonheur" depuis sa naissance. Et le moins qu'on puisse dire, après cette première photo, c'est qu'au jeu des ressemblances, tout le monde est gagnant !

Le jeune homme, pris en photo dans un pull blanc probablement cet hiver à la montagne, est un parfait mélange de son père et de sa mère et possède un air malicieux qui pourrait lui permettre de prendre bientôt la relève de son célèbre papa... Pour le moment encore discret, il doit se concentrer sur ses études, tout comme les deux autres enfants de Dany et Yaël Boon, Elia, 15 ans et Sarah, 11 ans.

Divorcés en 2018, ces derniers sont restés très proches pour leurs trois enfants, alors même qu'ils ont chacun refait leur vie : Yaël partage désormais ses jours avec un dénommé Billy et Dany Boon a craqué pour l'une de ses collègues, l'actrice Laurence Arné, avec qui il a vécu pendant le confinement et coécrit son dernier film.

La jeune femme est elle aussi maman d'un enfant, Raphaël, âgé de 10 ans et qui a dû se faire une place dans cette très grande famille recomposée : en plus de ses trois derniers enfants, Dany Boon a également deux fils aînés, Mehdi (24 ans) et Noé (22 ans), nés de ses deux premiers mariages. Le cadet avait d'ailleurs joué avec lui dans le film Micmacs à tire l'arigot, alors qu'il n'était âgé que de dix ans à l'époque.