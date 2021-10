Dany Boon papa inquiet : "Dans la cour d'école, c'est parfois compliqué"

Dany Boon est un papa aimant avec ses 5 enfants, qu'il a eu avec trois femmes différentes. Invité sur le plateau de C à Vous ce 19 octobre, l'acteur et producteur de 55 ans a eu droit à une petite surprise de la part de Pierre Lescure, puisqu'il a revu sa toute première télé en 1995 ! Le jeune Dany Boon a alors 28 ans. Face aux images d'archives, le comédien, venu présenter son nouveau long-métrage avec sa compagne Laurence Arné, est resté scotché. "Je vois mes fils en fait, j'ai l'impression de voir mon fils aîné, Noé", a-t-il déclaré.

Avant de donner des nouvelles de son grand garçon, fruit de son union avec Judith Godrèche. Un avis partagé par Laurence Arné, qui renchérit : "C'est son sosie !" "Il a 22 ans, il est à New York à l'Université NYU. Il fait de la littérature et de la guitare", a confié l'acteur. "Son père n'est pas connu là-bas, aux Etats-Unis ?", demande Anne-Elisabeth Lemoine. "Non ça va et tant mieux", plaisante l'invité, qui a tourné dans la comédie Murder Mystery (Netflix) aux côtés de Jennifer Aniston.

"Il est plutôt tranquille, ce qui est bien parce qu'à la sortie des Ch'tis, ça a été compliqué pour mes enfants", se souvient le compagnon de Laurence Arné. Dany Boon raconte alors que ses enfants ont été victimes de la notoriété de leur papa, à tel point que leur scolarité en a pâtit. "Noé a changé trois fois d'école parce qu'il se faisait emmerder. Dans la cour, c'est parfois compliqué. Comme là avec les 2010... J'ai parlé à ma fille qui est née en 2010. J'ai eu des discussions avec elle et je lui ai dit qu'elle pouvait me parler...Mais là ça va, c'est des bons problèmes", conclu enfin le grand ami de Kad Merad, le sourire aux lèvres.

Dany Boon est l'heureux papa de Mehdi (23 ans) avec Sophie Hermelin, Noé, né de son union avec l'actrice Judith Godrèche et Eytan, Elia et Sarah (15, 14 et 10 ans) qu'il a eu avec son ex-femme Yaël Harris.