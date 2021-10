Dany Boon et Laurence Arné complices : rare sortie du couple, en toute décontraction

L'acolyte de Kad Merad avait raconté la genèse de cette nouvelle comédie lors d'un passage sur RTL au printemps dernier : "J'étais chez moi avec Laurence et les enfants, et on a commencé à rencontrer les voisins, faire des pots, des bouffes, des barbecues. Je me suis dit qu'il fallait écrire", expliquait-il alors, confirmant au passage qu'il vit bel et bien avec Laurence Arné. Pour rappel, Dany Boon a cinq enfants : trois de son mariage passé avec Yaël, Eytan (né en 2005), Élia (né en 2006) et Sarah (née en 2010), mais aussi Mehdi (né en 1997 de sa relation avec Sophie Hermelin) ainsi que de Noé (né en 1999 de son précédent mariage avec Judith Godrèche).

Si certains couples d'acteurs évitent de tourner ensemble, Dany Boon et Laurence Arné ne semblent avoir aucun problème pour mêler amour et travail puisqu'ils collaborent au cinéma pour la troisième fois. Les deux comédiens se sont rencontrés sur le tournage de la comédie Radin en 2015 et se sont retrouvés sur le film La Ch'tite Famille en 2018. Il faut dire que tous deux rient des mêmes choses ! "Il est fou d'elle, ils sont hyper complices. Ils se taquinent tout le temps, c'est leur mode de fonctionnement, avait confié un proche à Voici, l'été dernier. Ils ont le même humour, et se renvoient la balle du tac au tac."