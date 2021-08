Dany Boon et Kad Merad racontent leur plus grosse "engueulade" : "Je m'en souviendrai toute ma vie"

Bien qu'ils soient bons copains depuis près de 15 ans, Dany Boon et Kad Merad ne sont pas à l'abris de quelques accrochages. D'autant plus quand on mêle amitié et tournages. Dans un nouvel entretien croisé accordé au Journal du Dimanche du 29 août 2021, à l'occasion de la sortie du film Un triomphe (avec Kad Merad et coproduit par Dany Boon), les deux comédiens sont revenus sur une dispute qui les a particulièrement marqués alors qu'ils tournaient Bienvenue chez les Ch'tis en 2007.

"Avec Dany, il ne faut pas plaisanter. On a eu une engueulade un jour parce que je ne savais pas bien mon texte, le compagnon de Julia Vignali a-t-il d'abord expliqué. Je m'en souviendrai toute ma vie..." Son acolyte a alors enchaîné : "C'était au début du tournage dans le Sud : tu disais au revoir à ta femme et tu avais une tartine de texte très longue. Ça flottait, tu tricotais, je m'étais énervé. Comme je suis aussi acteur, je sens très vite quand un comédien utilise un truc pour se rattraper aux branches. Mais le soir même, je t'ai invité à dîner." Ce à quoi Kad Merad a répondu avec humour : "Ah bon, tu avais payé ?"

Au-delà de cette prise de bec, le tournage de cette comédie familiale devenue culte a surtout laissé de bons souvenirs aux deux copains. "Le tournage a été quelque chose, s'est souvenu Dany Boon. Il y a cette scène où on pisse dans le canal lors de la tournée du facteur. On n'y arrivait pas, Kad a suggéré de boire de la bière." Le joyeux duo s'est alors "mis à picoler de la Triple Ch'ti", au point d'être soûl : "On riait comme des baleines car Kad n'arrêtait plus de pisser. Il a une grande vessie ou un tout petit débit, on ne sait pas, ajoute celui qui partage la vie de l'actrice Laurence Arné. En tout cas c'était très drôle. C'est devenu l'affiche du film."