Dany Boon en couple avec Laurence Arné : "Ils sont hyper complices", rares confidences

Dany Boon est en couple avec l'actrice Laurence Arné et le héros de Bienvenue chez les Ch'tis ne pourrait être plus heureux qu'il ne l'est maintenant. A 55 ans, il vit une belle histoire d'amour mais préfère toutefois rester secret sur cette romance.

Dans les pages de Voici, un proche a toutefois un peu levé le voile sur les coulisses de cette histoire de coeur. "Il est fou d'elle, ils sont hyper complices. Ils se taquinent tout le temps, c'est leur mode de fonctionnement. Ils ont le même humour, et se renvoient la balle du tac au tac", a relaté une source indiscrète. Evidemment que tout est parti de leur passion commune pour le rire, eux qui se sont rencontrés sur le tournage de la comédie Radin en 2015 (sortie l'année d'après) et qui ont ensuite retravaillé ensemble sur La Ch'tite Famille, deux ans plus tard. Depuis, si il y a eu rapprochement amoureux, les deux comédiens poursuivent aussi leur collaboration artistique.

En effet, Dany Boon et Laurence Arné ont écrit à quatre mains leur prochain film intitulé 8, Rue de l'Humanité, une "comédie chorale destinée à Netflix" dévoilait RTL en mai dernier. L'acteur et réalisateur avait raconté la genèse de cette nouvelle comédie sur les ondes de la radio. "J'étais chez moi avec Laurence et les enfants, et on a commencé à rencontrer les voisins, faire des pots, des bouffes, des barbecues. Je me suis dit qu'il fallait écrire", disait-il alors, officialisant l'air de rien une histoire de coeur qui était un secret de polichinelle mais, surtout, qu'ils vivent désormais sous le même toit.

De rares confidences sur sa vie de couple avec Laurence Arné, celle qui a pris sa place dans son coeur depuis qu'il s'est séparé de sa femme Yaël en 2018 après quinze années de mariage. Une union qui avait donné naissance à trois enfants : Eytan (né en 2005), Élia (né en 2006) et Sarah (née en 2010). Dany Boon étant aussi le papa de Mehdi (né en 1997 de sa relation avec Sophie Hermelin) ainsi que de Noé (né en 1999 de son précédent mariage avec Judith Godrèche). Quant à Laurence, elle est la maman de Raphaël, un garçon de 9 ans né d'une ancienne histoire.