Dany Boon en couple avec Laurence Arné : qui sont ses précédentes compagnes ?

Révélé au grand public en 1995 avec son spectacle Je vais bien, tout va bien !, Dany Boon (de son vrai nom Daniel Farid Hamidou) a été marié trois fois par le passé. Sa première épouse, Sophie Hermelin, est une actrice avec laquelle il a travaillé sur le film Le déménagement (1997). Ensemble, ils sont devenus parents d'un petit garçon prénommé Mehdi, né le 25 août 1997. Le couple a malheureusement divorcé peu de temps après la naissance de leur premier enfant.

L'année suivante, l'acteur incontournable du film Bienvenue chez les Ch'tis rencontre la deuxième femme de sa vie, Judith Godrèche, lors du tournage de Bimboland (1998). Quelques mois seulement après le tournage, les acteurs se marient le 12 août 1998. Le 4 septembre 1999, il accueillent un petit garçon : Noé. Après quatre ans d'amour, le couple décide de divorcer en 2002.

Peu de temps après son deuxième divorce, Dany fait la connaissance de Yaël Harris en Suisse. Jolie brune qui travaille dans la joaillerie et dans la finance, elle fait chavirer le coeur de l'acteur qui lui propose très vite d'officialiser leur amour. Sûre d'avoir trouvé l'homme de sa vie, Yaël quitte tout par amour pour Dany et s'installe avec lui en France. Pour elle, l'acteur du film Rien à déclarer se convertit au judaïsme. Le 26 décembre 2003, ils se marient et accueillent par la suite trois enfants : Eytan, né en 2005, Élia, né en 2006 et Sarah, née en 2010. Passionnée de l'univers cinématographique dans lequel travaille son époux, Yaël devient rapidement son agent artistique. Le couple se sépare finalement après quinze ans d'amour et leur divorce est prononcé en mars 2021.

Depuis, l'acteur des films Supercondriaque (2014) et Raid dingue (2017) file des jours heureux avec la comédienne Laurence Arné. Après leur travail sur les tournages de Radin ! (2016) et de La Ch'tite famille (2018), les deux acteurs sont tombés amoureux mais ont longtemps souhaité garder leur relation secrète. Ce n'est que très récemment que Dany a officialisé son couple avec l'actrice, le 3 mai 2021 sur RTL. Invité à parler de son prochain film 8, rue de l'humanité, l'acteur et producteur a confié les dessous de son confinement avec l'actrice de 39 ans : "J'étais chez moi avec Laurence et les enfants, et on a commencé à rencontrer les voisins, faire des pots, des bouffes, des barbecues. Je me suis dit qu'il fallait écrire... C'est fou, car personne ne se connaît et d'un seul coup, on se croise et on se dit 'Bonjour, ça va bien ?'" Les amoureux ont d'ailleurs co-écrit ensemble le scénario de ce film qui devrait paraître en 2021 sur Netflix.

Pour rappel, l'acteur de 54 ans est papa de Noé (21 ans), Mehdi (23 ans), Sarah (11 ans), Eytan (15 ans) et Elia (14 ans). De son côté, Laurence est maman de Raphaël (né en 2012 de son union avec le publicitaire Jérôme Duchamps).