Judith Godrèche : Que devient l'actrice qui fête ses 49 ans ?

La Désenchantée, Bimboland, L'Auberge espagnole, France Boutique, Potiche... Depuis ses débuts au cinéma dans les années 1980, l'actrice Judith Godrèche a enchaîné les rôles et les succès. En 2010, elle passe derrière la caméra comme réalisatrice pour le film Toutes les filles pleurent. Assez mal accueilli par la critique, il passe inaperçu en salles. Après quoi, elle disparait progressivement de l'Hexagone pour mieux se relancer, aux Etats-Unis.

C'est à Los Angeles que Judith Godrèche a posé ses valises. En 2015, elle s'expliquait sur sa nouvelle vie américaine alors qu'elle était en promotion pour The Overnight. "Rien n'est planifié. J'étais venue m'installer ici pour trois mois (...) J'avais une idée de scénario dont je comptais faire un film mais finalement HBO l'a achetée, c'était une proposition impossible à refuser, et les choses se sont définies à partir de ce moment-là. Je ne pouvais pas repartir et comme j'élève deux enfants, je ne vais pas les laisser pour aller tourner en France, donc là où je travaille est dicté par là où mes enfants vont à l'école", disait-elle alors dans des propos rapportés par DHnet. Séparée de Maurice Barthélémy, qui lui rend visite en Californie, elle élève leur fille Tess (née en avril 2005) et son fils Noé (né en septembre 1999 de son ancien mariage avec Dany Boon).

Après ce film, Judith Godrèche est apparue au cinéma en 2019 dans Under the Eiffel Tower et The Climb. Puis, en 2020, c'est sur le petit écran que l'on pouvait la retrouver dans un épisode de la série Medical Police sur Netflix. La star avait également refait parler d'elle en 2017, en accordant une interview au New York Times dans laquelle elle accusait - comme des dizaines d'autres victimes - le producteur Harvey Weinstein d'agression sexuelle. Une démarche qui aurait pu lui coûter cher dans sa carrière mais qu'elle n'a jamais regretté. "Ma contribution est modeste, mais nul doute que si elle a contribué à faire avancer un peu les choses et a ouvert la voie à d'autres voix, alors, comme dirait Alain Souchon, c'est déjà ça (...) À l'école de ma fille, par exemple, les élèves s'expriment sur certaines choses qui les mettent mal à l'aise et qu'elles n'auraient pas osé évoquer avant", disait-elle au JDD.

Avec sa grande fille, Judith Godrèche célébrera quelque chose de bien plus léger ce 23 mars : son anniversaire. Malgré la pandémie, nul doute qu'elle soufflera quelques bougies pour marquer le coup.