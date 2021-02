Maurice Barthélémy a flirté avec une méga star américaine sur une appli de rencontres !

Maurice Barthélémy sait jouer et réaliser des films mais sait-il manier le pic à glace ? La mythique actrice américaine Sharon Stone aurait bien pu lui apprendre... En effet, ils ont échangé sur une application de rencontres pendant quelques mois mais sans que cela ne donne lieu à une romance.

Invité le 3 février 2021 de Nicole Ferroni dans son émission Piquantes sur Téva, Maurice Barthélémy a livré cette inattendue confidence en évoquant ses allers et retours aux Etats-Unis, pays où son ex-femme l'actrice Judith Godrèche a choisi de vivre depuis quelques années. Là-bas, il y retrouve sa fille Tess. Profitant de son célibat, il décide alors de s'inscrire sur Raya, une appli de rencontres très VIP ; Gad Elmaleh y est aussi inscrit. D'abord déçu de ne pas avoir de contacts, il reçoit finalement une notification après avoir quitté le pays. "J'ai reçu une alerte me disant : 'Je suis à Paris. Est-ce qu'on peut se voir ce soir ?' Et c'était une certaine Sharon (...) Et c'était Sharon Stone ! Je n'ai jamais raconté cette histoire. C'est drôle comme histoire !", a-t-il confié. La star de Basic Instinct, égérie du lunetier français Afflelou, se rend effectivement régulièrement dans notre pays.