Kad Merad et Julia Vignali : Détails sur le film que prépare le couple...

Selon ses confidences, le long-métrage en question, qui n'en est pour le moment qu'au stade de scénario, aura pour sujet une "histoire d'amour entre une femme qui parle trop et un bègue". Un sujet qui n'a rien d'anodin puisqu'il tient à coeur au comédien. "650 000 Français souffrent de bégaiement, c'est un handicap terrible, et j'espère leur rendre hommage", a-t-il expliqué au magazine. Un film qui "envoie un message positif" qui invitera le spectateur à se poser des questions et à s'intéresser, peut-être, à ceux et celles qui souffrent de bégaiement. "On en a besoin en ce moment !", ajoute le papa de Khalil, 17 ans.

Ce film, ce n'est pas le bébé de Kad Merad mais bien celui de sa compagne Julia Vignali ! "Je porte cette idée de scénario depuis longtemps, mais je ne suis pas la seule à l'écrire. La crise que traverse le cinéma nous a laissé plus de temps pour le peaufiner", affirmait-elle en mai dernier au magazine Télé Star. Avant d'ajouter : "Désormais, c'est au producteur de s'en emparer et de trouver des financements". Celle qui présentait Le Meilleur pâtissier sur M6 ne cache pas son envie de s'attaquer à d'autres projets, toujours en lien avec le divertissement. La maman de Luigi, 15 ans, a déclaré qu'elle "développe également des projets de séries dont une, comique, qui se passe dans le milieu agricole, à mi-chemin entre Family Business, Weeds et Dix pour cent".

Kad Merad et Julia Vignali se sont rendus au Festival de Cannes, cet été. Main dans la main, ils ont monté les marches de la Croisette. La quadragénaire, qui rêve de cinéma, devait avoir des étoiles plein les yeux. Prochain rendez-vous pour leur comédie ?