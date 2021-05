Julia Vignali annoncée plusieurs fois enceinte, à tort : "Je pensais que je serais épargnée..."

C'est la dernière fois que les téléspectateurs de M6 auront le plaisir de voir Julia Vignali dans Le Meilleur Pâtissier, et même sur la chaîne. Fin mars, la jolie présentatrice de 45 ans a annoncé qu'elle souhaitait voler vers de nouvelles aventures. Auprès de Télé Cable Sat, elle s'est confiée sur son avenir et les rumeurs de grossesse lors de certains tournages du concours culinaire.

Outre son arrivée dans Télématin en tant que coprésentatrice au côté de Thomas Sotto, à la suite de l'éviction de Laurent Bignolas, Julia Vignali souhaite oeuvrer derrière la caméra. "Je quitte M6 en bons termes pour me consacrer à mes projets d'écriture et de production. Je suis en tain d'écrire le prochain long-métrage dans lequel jouera mon cher et tendre. Je travaille aussi sur un documentaire sur le harcèlement scolaire à l'heure des réseaux sociaux", a ainsi confié la compagne de Kad Merad.

Ce n'est donc pas parce qu'elle a fait une overdose de gâteaux qu'elle est partie : "Non, même si on a annoncé plusieurs fois que j'étais enceinte en raison de mes variations de poids (rire). Je pensais qu'à 46 ans, je serais épargnée par ce type de rumeurs mais non", s'est-elle amusée. Julia Vignali a également révélé ce qu'elle a dit à sa remplaçante Marie Portolano après lui avoir envoyé plein d'ondes positives : "Je lui ai dit : 'Les gens vont beaucoup t'aimer car les gens aiment beaucoup manger des gâteaux.'"

Pour rappel, la maman de Luigi (né d'une précédente relation) présentait Le Meilleur Pâtissier depuis 2017. Et comme Faustine Bollaert avant elle, Julia Vignali a eu bien du mal à résister à la tentation lors des tournages tant les gâteaux étaient aussi beaux que bons. Surtout au début. Après avoir pris pas moins de six kilos sa première année, elle a fait plus attention les saisons suivantes. Elle a ainsi pris deux kilos en 2018 et en a perdu un en 2019. En 2020, elle a toutefois repris deux kilos sur la balance.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé Câble Sat du 3 mai 2021.