Julia Vignali félicitée pour sa grossesse dans Le Meilleur Pâtissier : sa réaction dévoilée

Depuis 2017, Julia Vignali est aux commandes du Meilleur Pâtissier, sur M6. Et pour l'édition 2020, la belle présentatrice de 45 ans s'est une fois de plus fait plaisir en goûtant les créations des candidats. Une gourmandise qui lui a valu d'être félicitée... pour sa "nouvelle grossesse".

Difficile de résister à la tentation. A chaque tournage, les candidats du Meilleur Pâtissier font des gâteaux aussi beaux que bons. Julia Vignali se plaît donc à déguster quelques unes de leurs réalisations et cela se voit sur la balance. Après avoir pris pas moins de six kilos sa première année, la compagne de Kad Merad a fait plus attention les saisons suivantes. Elle a ainsi pris deux kilos en 2018 et en a perdu un en 2019. "J'y suis arrivée ! Je suis arrivée à maigrir sur le tournage du Meilleur Pâtissier. Contrairement aux autres années, je ne me suis pas ruée sur tous les gâteaux. Je me suis ruée uniquement sur certains gâteaux, que j'ai choisis selon mes goûts. Je regardais Cyril et Mercotte du coin de l'oeil pour me dire : 'Est-ce que celui-là, ça vaut le coup que je le goûte ?' Donc j'ai été raisonnable dans ma gourmandise. Mais j'en ai quand même mangé", s'était-elle réjouie auprès de Purepeople, en septembre 2019.

Mais lors du tournage de la dernière saison, remportée par Elodie, Julia Vignali a de nouveau pris deux kilos sur la balance et cela n'a pas échappé à l'oeil avisé de certains téléspectateurs. Au cours d'une interview pour Télé 7 Jours, on lui a demandé si elle était toujours aussi épanouie quand elle tournait Le Meilleur Pâtissier. "Quand vous dites épanouie, vous parlez de mon poids ? (rires) A partir du cinquième prime, j'ai commencé à recevoir des félicitations pour... 'ma grossesse'. Ca me fait tellement rire", a tout d'abord plaisanté la maman de Luigi (né d'une ancienne union). Et de préciser qu'elle était effectivement "épanouie dans cette émission". "Je connais maintenant parfaitement la psychologie du pâtissier : rigoureux, voire un peu geek. On a aussi hâte de fêter le dixième anniversaire du programme, la saison prochaine", a conclu celle qui est aussi aux commandes de Mon Admirateur secret. Nul doute qu'elle prendra des petites parts de gâteau pour fêter ça.

L'intégralité de l'interview de Julia Vignali est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 25 janvier 2021.