Le Meilleur Pâtissier 2019 : Amincie, Julia Vignali dévoile son secret

Pour la troisième fois, Julia Vignali est aux commandes du Meilleur Pâtissier, sur M6. Si durant les premières années, elle a pris 6 et 2 kilos, l'animatrice de 44 ans a réussi à perdre du poids lors de cette 8e saison comme elle l'a confié à Purepeople.

"J'y suis arrivée ! Je suis arrivée à maigrir sur le tournage du Meilleur Pâtissier", s'est-elle réjouie. La belle brune nous a ensuite expliqué comment elle s'y était prise pour se délester d'un kilo alors que la tentation était parfois forte : "Contrairement aux autres années, je ne me suis pas ruée sur tous les gâteaux. Je me suis ruée uniquement sur certains gâteaux, que j'ai choisis selon mes goûts. Je regardais Cyril et Mercotte du coin de l'oeil pour me dire : 'Est-ce que celui-là, ça vaut le coup que je le goûte ?' Donc j'ai été raisonnable dans ma gourmandise. Mais j'en ai quand même mangé."

Quand elle n'est pas en tournage pour Le Meilleur Pâtissier, Julia Vignali essaie de faire attention à ce qu'elle mange. Et moins elle ingurgite de sucre, mieux c'est : "Je vous avoue que comme je mange beaucoup de sucre pendant mes périodes de tournage, je ne mange pas de sucre en dehors. Comme ça, je me dis qu'il y a un certain équilibre. Je fais parfois du sport, je cours, je fais un peu de yoga. Et j'aime bien les massages, même si je n'ai pas beaucoup le temps."

Malheureusement pour elle, certains chefs très sympathiques continuent à lui offrir des desserts quand elle se rend dans un restaurant. Un beau cadeau qu'elle ne peut bien entendu pas refuser.

