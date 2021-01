Elodie (Le Meilleur Pâtissier) toujours en contact avec Cyril Lignac et Mercotte ? Elle répond

Le 30 décembre 2020, M6 a diffusé la grande finale du Meilleur Pâtissier 2020. Elle opposait Elodie (31 ans), gérante d'une pizzeria, à l'étudiante Margaux (19 ans). C'est finalement la première qui a été sacrée grande gagnante. Auprès d'Ici Paris, elle a donné de ses nouvelles.

Elodie n'a pas perdu son sourire légendaire. Il faut dire qu'elle a été sacrée meilleure pâtissière et a ainsi pu sortir son livre de recettes. "A ce moment-là, tout se bouscule un peu dans ma tête. La pression redescend, il y a beaucoup de bonheur, que j'ai la chance de partager avec mes parents et ma fille [Héliade, NDLR]", s'est-elle souvenue quand on l'a interrogée sur l'annonce de sa victoire.

Depuis, Elodie a repris son rythme, en Alsace. Et elle n'a plus de nouvelles des membres du jury Cyril Lignac et Mercotte. "Chacun a repris son rythme. Mais je sais que si je leur envoie un message, ils me répondront aussitôt. Ce sont des personnes très gentilles et très accessibles", a-t-elle confié. A cause de la Covid-19, elle n'a malheureusement pas pu ouvrir de nouveau son restaurant depuis la fin du tournage. Elle en profite pour songer à ses futurs projets : "J'aimerais bien monter mon atelier de cours de cuisine. Et puis pourquoi pas refaire un peu de télé..."

Son amour de la cuisine, Elodie le transmettra peut être à sa petite fille. Elle fait en tout cas tout pour que la fillette ait un palais prononcé. "Elle est souvent à côté de moi quand je cuisine. Depuis qu'elle est toute petite, je lui fais goûter plein de choses. J'essaie de lui apporter une ouverture d'esprit au niveau de l'alimentation", a-t-elle conclu.

L'intégralité de l'interview d'Elodie est à retrouver dans le magazine Ici Paris du 13 janvier 2021.