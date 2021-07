Julia Vignali maman fière : rare apparition de son fils Luigi, petit génie de la guitare

Les internautes ne s'attendaient certainement pas à ça en se baladant sur le compte Instagram de Julia Vignali dans la soirée du vendredi 2 juillet 2021. L'animatrice, qui sera aux commandes de Télématin à la rentrée prochaine, a partagé en story des vidéos de son fils Luigi !

Tous ceux qui suivent Julia Vignali savent pourtant qu'elle a toujours mis un point d'honneur à ne jamais exposer sa vie de famille ou son adolescent, aujourd'hui âgé de 15 ans. Mais voilà, la jolie brune n'a pas pu s'empêcher de dévoiler à sa communauté les talents fou à la guitare du jeune garçon. Sur les vidéos, on le voit en effet installé en pleine rue, en train de maîtriser les accords les uns après les autres, accompagné de son groupe derrière lui. Son visage reste malgré tout préservé de l'objectif. "Luigi, 15 ans, guitariste", commente fièrement sa maman.

Il est très rare que Luigi fasse donc des apparitions publiques. La dernière remonte sans doute au moins de juin 2020. À ce moment-là, l'adolescent avait été forcé de se montrer devant les caméras de M6 pour l'émission Tous en cuisine pour porter secours à sa mère derrière les fourneaux. Après quoi, ce fut Kad Merad qui fut appelé à l'aide.

Eh oui, le comédien et Julia Vignali sont fous amoureux depuis plusieurs années maintenant et, ensemble, ils forment une joyeuse famille recomposée. Kad Merad a lui aussi eu un fils en 2004, prénommé Khalil, et issu de son mariage passé avec l'auteure Emmanuelle Cosso-Merad. Un quotidien qui leur convient parfaitement car, malgré qu'elle fut annoncée plusieurs fois enceinte à tort, Julia Vignali n'envisage pas du tout d'agrandir la famille. "À nous deux, nous avons bientôt 100 ans. Nous sommes un vieux couple, mais nous avons la chance d'être un jeune couple dans nos têtes. Alors on va profiter de cette nouvelle jeunesse que l'amour nous apporte, mais ça ne va pas aboutir sur une nouvelle naissance. Pas de faire-part à l'horizon", confiait-elle à Gala.