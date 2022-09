Dany Boon à fleur de peau et Line Renaud poignante : "l'alchimie ahurissante" du duo

Depuis plus de quinze ans, Dany Boon et Line Renaud vivent une idylle amicale. Les deux stars françaises ont noué une amitié presque filiale qui est particulièrement remarquable dans leur dernier film, Une belle course. Le réalisateur de Joyeux Noël Christophe Carion a filmé le duo d'artistes pour ce road-movie aussi drôle qu'émouvant, affichant sur grand écran la force de leurs liens. Paris Match s'est rendu sur le tournage et en dit plus sur ce duo emblématique et attachant, qui représente à lui seul la France d'hier et d'aujourd'hui qu'on aime.

Tout a commencé entre Dany Boon et Line Renaud en 2005. L'humoriste-star l'avait choisi pour jouer dans sa réalisation La Maison du bonheur. Ravi de cette collaboration, il a fait de nouveau appel à elle pour Bienvenue chez les Ch'tis, trois ans plus tard. Le succès phénoménal de cette comédie aux 20 millions d'entrées ne fait que renforcer l'amitié entre les deux personnalités. La relation devient même plus intime, Line Renaud fait partie de la famille de Dany Boon et devient amie avec la maman du cinéaste. Pour La Ch'tite famille, impossible de ne pas faire tourner de nouveau sa chère Line. Leur nouvelle collaboration, Une belle course, dont il est le coproducteur, est alors une évidence.

Présenté en ouverture du festival du film francophone d'Angoulême, le film Une belle course a fait un tabac. Le public a été touché par ce binôme né d'une simple course en taxi. En effet, le film raconte l'histoire d'une dame qui s'apprête à entrer dans une maison de retraite francilienne et décide de demander à son chauffeur de taxi un peu bourru de l'amener dans les lieux qui ont compté dans sa vie. Un voyage fort en émotions qui fait ressurgir les bonheurs comme les blessures.

"Quand j'ai lu le scénario, je savais qu'il n'y avait que moi pour emmener le personnage de Line vers sa dernière demeure", confie Dany Boon. Leur alchimie est d'ailleurs "ahurissante" selon le réalisateur Christophe Carion, qualifiant son acteur de "Bourvil de son époque". Il ne cache pas avoir été à fleur de peau durant le tournage, donnant la réplique à cette grande dame de 93 ans qu'on a rarement vu aussi touchante. Car ce passé, c'est aussi un peu le sien, elle qui a tant vécu. Mais elle nuance : "J'ai connu les joies et les douleurs de la vie, sans jamais rencontrer la violence. J'ai eu cette chance", a confié Line Renaud. Si le film revient sur les violences conjugales subies par son héroïne, l'artiste française a connu elle une belle histoire avec l'homme de sa vie, Loulou Gasté, mort en 1995. Elle confiait d'ailleurs des souvenirs à propos de son mari lors du tournage avec Dany Boon, devant une caméra laissée allumée pour capturer ces moments précieux...