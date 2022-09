Yaël Boon : L'ex de Dany est remariée ! Sublimes photos avec son amoureux, sa magnifique robe dévoilée

Ce chapitre sentimental succède à un autre, qui avait propulsé Yaël Boon sous les projecteurs : son couple avec Dany Boon. En effet, le 23 décembre 2003, elle avait épousé le réalisateur, acteur, scénariste et producteur de Bienvenue chez les Ch'tis et ils ont partagé ainsi quinze ans de vie. Ils sont ensemble parents d'Eytan, Elia et Sarah (nés respectivement en 2005 2006 et 2010). La star française est également papa de Mehdi (1997) né de sa relation avec l'actrice Sophie Hermelin et Noé (1999) dont la mère est Judith Godrèche. Il est en couple avec Laurence Arné.

Yaël et Dany ont décidé de suivre leur propre chemin en 2018 mais l'officialisation publique de leur séparation s'est faite il y a un an exactement, quand son couple avec Billy a été dévoilé dans la presse. Elle s'amusait d'ailleurs qu'on ait confondu le prénom de son amoureux, l'appelant par erreur David au lieu de Billy : "Et dire que mon amoureux m'a fait croire pendant 3 ans qu'il s'appelait Billy..."