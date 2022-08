Yaël Boon en mode love avec son "fiancé" : l'ex de Dany Boon se dévoile en bikini et comblée

Par Anouchka Volkov Rédactrice Anouchka mène l’enquête pour dénicher et trouver tous les scoops liés aux stars. Aucune mission n’est impossible pour cette journaliste possédant un véritable sang-froid.

Un cliché qui vaut le détour... Amoureuse, Yaël Boon s'est dévoilée en mode vacance et détente sur Instagram. Musclé et bien bâti, l'homme de son coeur semble avoir l'assurance d'un dieu grec lorsqu'il s'agit de poser devant l'objectif (et on comprend pourquoi !)

Aux anges avec son amoureux, Yaël Boon profite de vacances romantiques au soleil avec Billy. Beau brun au torse velu et aux pectoraux saillants, l'homme semble même être le fiancé de l'ex-femme de Dany Boon. Sexy avec un bikini noir et des ongles roses fluo, la directrice artistique pose avec ses lunettes de soleil sur un transat avec son chéri, n'oubliant pas au passage de le taguer (le compte de Monsieur est malheureusement privé). Récemment, le couple s'est accordé quelques jours de détente dans un spa. Entre deux massages, la jolie brune avait appelé son homme, son "fiancé" pour la première fois. Une manière d'officialiser leur futur mariage qui pourrait être imminent ? Ce ne serait pas étonnant étant donné que les tourtereaux se connaissent depuis de nombreuses années. En couple avec Dany Boon de 2002 à 2018, Yaël Harris a partagé la vie de l'acteur durant plus de quinze ans. Rapidement après leur séparation, elle avait indiqué être en couple avec son amour de jeunesse, Billy. Officialisée en 2021, leur relation durait déjà depuis trois ans. La maman d'Eytan, Elia et Sarah (nés respectivement en 2005 2006 et 2010, fruits de son amour avec Dany Boon) indiquait également que son chéri était "beau dehors et dedans surtout". Depuis, Yaël Boon ne manque pas une occasion de déclarer son amour à son chéri. Le 5 avril dernier, elle a d'ailleurs écrit de sublimes mots doux à son homme à l'occasion de son anniversaire : "Happy birthday mon amour! Tu es un homme merveilleux. Quelle chance de vivre à tes côtés !"

Depuis sa séparation avec Yaël, Dany Boon est en couple avec Laurence Arné. En couple depuis 2018, les amoureux avaient officialisé leur relation en mai dernier sur RTL. Il avait alors dévoilé ce qui l'avait fait craquer chez l'actrice avec qui il partageait l'affiche dans le film 8, rue de l'humanité sur Netflix : "Le point de démence de Laurence, sa créativité." Par ailleurs, l'acteur a deux autres enfants de son côté : Mehdi, 24 ans, qu'il a eu avec Sophie Hermelin et Noé, 22 ans, avec Judith Godrèche.