Diaporama : Yaël Boon en mode love avec son "fiancé" : l'ex de Dany Boon se dévoile en bikini et comblée

Yaël Boon en mode love avec son "fiancé" : l'ex de Dany Boon se dévoile en bikini et comblée

Info - Yaël Harris (ex femme de D. Boon) a perdu son père - Dany Boon et sa femme Yaël au photocall de la soirée "César 2018 La Party" au Fouquet's à Paris, le 2 mars 2018. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

Exclusif - Dany Boon (porte le ruban blanc "Maintenant on agit" ) et sa femme Yael - Arrivées lors de la 43ème cérémonie des Cesar à la salle Pleyel à Paris, le 2 mars 2018. © Stephane Kossman / Bestimage

Dany Boon et sa femme Yael - Arrivées lors de la 43ème cérémonie des Cesar à la salle Pleyel à Paris, le 2 mars 2018. © Dominique Jacovides - Olivier Borde / Bestimage

Yaël Boon et son mari Dany Boon à la première de "La Ch'tite Famille" au cinéma Gaumont-Opéra à Paris, le 14 février 2018. © Guirec Coadic/Bestimage

12 / 13

Info - Yaël Harris (ex femme de D. Boon) a perdu son père - Dany Boon et sa femme Yaël - Remise de la Médaille d'Or de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma à Luc Besson par Alain Terzian, à la Monnaie de Paris, le 19 janvier 2015.