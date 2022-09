Dany Boon : Terribles confidences sur l'enfance de son fils Noé qui "se faisait agresser" à cause de lui

Aujourd'hui, Noé, âgé de 23 ans et, né de l'union passée de l'acteur avec une autre comédienne, Judith Godrèche, a sûrement mieux appris à gérer le succès de son père, dont il est d'ailleurs un véritable sosie. Passé par une université américaine, il n'a d'ailleurs pas du tout envie de suivre le chemin de ses parents, selon les confidences de Dany Boon au magazine Paris Match, il y a quelques années.

Peut-être qu'un autre enfant de Dany Boon suivra son chemin : l'acteur est en effet l'heureux papa de quatre garçons et d'une fille. Mehdi, son fils aîné dont la mère est l'actrice Sophie Hermelin, est âgé de 25 ans et reste pour le moment dans l'ombre, tout comme ses cadets Eytan, 17 ans, Elia, 15 ans et demi et Sarah, 12 ans, nés de ses amours passées pour son ex-femme Yaël. Aujourd'hui il est en couple avec l'actrice Laurence Arné.

A la tête de cette grande tribu, l'acteur et humoriste originaire d'Armentières sait en tout cas qu'il peut toujours compter sur eux même quand la critique envers son travail est difficile : "Il a fallu accepter des critiques plus violentes. Mais c'est normal... On me disait : 'Tu vas voir, tu vas t'en prendre un peu plein la tête'. J'accepte ça", a-t-il raconté, compréhensif.