Dany Boon et Maurice Barthélémy : cette actrice avec qui ils ont eu tous les deux eu un enfant

Ils ne partagent pas que leur passion pour les blagues et le septième art. Dany Boon et Maurice Barthélémy ont également, tous deux, partagé la vie de Judith Godrèche. De 1998 à 2002, la comédienne a été en couple avec le célèbre ch'ti, qu'elle avait rencontré sur le tournage du film Bimboland, d'Ariel Zeitoun... et qu'elle a épousé, folle d'amour, la même année. De cette histoire est né un garçon, Noé. Et c'est une chance que les deux ex soient restés en bons termes. Le grand bonhomme de 21 ans ressemble comme deux gouttes d'eau à son père et sa mère pense, dès qu'elle croise son regard tendre, à cette romance appartenant au passé.

La naissance de ce premier enfant avait valu, à l'actrice, quelques sacrifices. Judith Godrèche avait mis sa carrière entre parenthèses pendant un an alors que son partenaire poursuivait sa tournée humoristique. Bien sûr, l'idylle qu'ils ont partagée n'est pas toute récente. Après leur rupture, Judith Godrèche a succombé aux charmes d'un autre homme de cinéma, Maurice Barthélémy, avec qui elle est restée pendant huit ans, de 2004 à 2012. C'est justement avec cet ancien membre de la troupe des Robins des bois qu'elle a accueilli son deuxième enfant, une fille baptisée Tess.

J'étais dans un état de loque insoutenable

Décidément, Judith Godrèche gère ses ruptures comme une reine. Depuis 2012, la comédienne ne donne plus vraiment de nouvelles de sa vie sentimentale mais elle semble être en bons termes avec ses ex, particulièrement les pères de ses deux enfants. Quand elle s'est séparée de Maurice Barthélémy, les choses ne semblaient pourtant pas être si évidentes. "J'étais dans un état de loque insoutenable, expliquait-il au magazine Public. Il y avait notre fille Tess en jeu. Après cette rupture, je suis allée chez une psy, qui s'endormait pendant nos séances ! Une vraie mise à l'épreuve pour un acteur." La petite famille est tout de même parvenue à trouver un équilibre. A distance. Judith Godrèche vit avec Tess à Los Angeles pendant que papa se contente, pour la plupart du temps, de rendez-vous sur Zoom...

