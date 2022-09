Dany Boon : Sa fille Sarah miraculée, l'acteur et son ex-femme Yaël unis face à l'épreuve

S'il y a bien un acteur qui fait l'unanimité chez les Français depuis de nombreuses années maintenant, c'est bien Dany Boon. Depuis ses débuts comme humoriste de talent, avec des sketchs cultes comme le K-Way, jusqu'au succès retentissant de Bienvenue chez les Ch'tis, l'acteur de 56 ans est rapidement devenu une référence de la comédie dans l'Hexagone. Preuve de son succès, TMC a choisi de diffuser le très réussi Eyjafjallojökull, ce 14 septembre. Un film très drôle dans lequel il donne la réplique à Valérie Bonneton, Denis Ménochet ou encore Malik Bentalha.

À côté de cette carrière pleine de succès au cinéma, Dany Boon a réussi à construire une vie de famille épanouissante puisqu'il est père de 5 enfants de 3 femmes différentes. De 2003 à 2018, il a été marié à la superbe Yaël, avec qui il a eu trois enfants, dont la petite dernière Sarah, née le 27 février 2010. Malheureusement, cette dernière est née grande prématurée, à seulement 6 mois. Une épreuve terrible pour les parents, qui ont très mal vécu cette situation. "Ma fille est née grande prématurée, à six mois de grossesse. Elle pesait 920 grammes, c'est pas beaucoup, l'équivalent d'un gros steak...", raconte le comédien à Télé-Loisirs en 2020.

Elle avait des problèmes au niveau du coeur, il y avait une valve qui ne se refermait pas

Sarah a de nombreux problèmes de santé à sa naissance et pour Dany et Yaël Boon, la situation était particulièrement préoccupante. "Elle avait des problèmes au niveau du coeur, il y avait une valve qui ne se refermait pas. Ils lui ont administré un traitement assez intensif, qui n'a pas marché la première fois. Ils ont alors proposé de l'opérer et de lui mettre une peau de cochon. Puis ils ont retenté leur traitement une deuxième fois, qui a finalement fonctionné", avait-il expliqué. Finalement, Sarah s'en est sortie et à aujourd'hui 12 ans, elle est en parfaite santé.

Retrouvez Dany Boon dans Eyjafjallojökull, ce soir à 21h15 sur TMC.