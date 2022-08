Karin Viard mariée : lune de miel et tendres baisers au soleil avec Manuel !

Elle est devenue insaisissable ! Ces derniers mois, Karin Viard est par monts et par vaux... mais rarement en France. Si elle a dit "oui" à son chéri Manuel Herrero en nos frontières, dans la ville de Paris, la comédienne, fraîchement mariée, a très très vite repris l'avion. Et c'est non loin de là, en Europe, en Espagne, qu'elle profite de sa lune de miel, avec son chéri et quelques amis, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, l'actrice de 56 ans a, en tout cas, partagé plusieurs photographies souvenirs, dont certaines sur lesquelles elle embrasse langoureusement son cher et tendre. Si mignon...

"La vida es chula", écrit-elle dans un espagnol parfait, en légende de son diaporama, signifiant "La vie est cool". Effectivement Karin Viard mène une existence plutôt sympathique en ce moment. Juste avant de se marier, la comédienne parcourait déjà le monde, et plus particulièrement l'Amérique du Sud, en compagnie de celui qu'elle s'apprêtait à épouser, le réalisateur et producteur de films documentaires Manuel Herrero. Buenos Aires, la banquise de sel d'Argentine, les chutes d'Iguazu, La Paz, en Uruguay... ils avaient même passé la Saint-Valentin 2022 dans un lieu très romantique, au bord de l'eau, en Bolivie.