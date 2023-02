"Je mourrai ici..." : Inquiète et enfermée chez elle, Geneviève de Fontenay évoque sa fin de vie

À 90 ans, Geneviève de Fontenay est fatiguée et ne sort presque plus de chez elle. Si elle a gardé sa poigne légendaire et son franc-parler, la célèbre dame au chapeau admet cependant être très effrayée par la société actuelle. Invitée à se confier auprès de l'animateur Laurent Argelier dans le podcast LA Série, l'ancienne Présidente du Comité Miss France a expliqué pourquoi elle ne tient plus à sortir de sa maison de Saint-Cloud.

Désormais enfermée chez elle, Geneviève de Fontenay est persuadée qu'elle rendra son dernier souffle à son domicile. "Puisque je ne sors plus, c'est sûr que je mourrai ici", a-t-elle admis avec le détachement qu'on lui connaît si bien. Loin de lui faire peur, cette idée la rassure même, et pour cause : depuis quelques années déjà, elle a peur de sortir de chez elle et d'être agressée. "Les gens me connaissent, alors dès que je suis dehors, on veut faire des photos avec moi. Mais j'en ai fait assez... Et puis, quand je vois tout ce qui se passe maintenant dans les rues, on prend des risques", a-t-elle expliqué. Il faut dire que l'ancienne mentor des Miss France a souvent été la cible de critiques acérées de la part des internautes. Sa relation conflictuelle avec Sylvie Tellier en est d'ailleurs la principale cause.

J'aurais bien trop peur...

Comme beaucoup de vieilles dames sont aujourd'hui parfois victimes d'agressions dans les rues, Geneviève de Fontenay craint pour sa propre vie et n'hésite pas à l'admettre. "Puisque je suis connue, je peux tomber sur des abrutis : 'Ah ben tiens, on va se la faire, on va s'occuper d'elle'. J'aurais bien trop peur", a-t-elle ensuite avoué. Il faut dire que la dame au chapeau n'a pas une très belle vision du monde actuel. "La société d'aujourd'hui est très mauvaise. Dans ma vie, je n'ai jamais vu ce qu'on voit aujourd'hui...", a-t-elle conclu peinée.

Pour rappel, Geneviève de Fontenay est régulièrement au centre de diverses polémiques. Entre deux brouilles avec Sylvie Tellier, elle avait notamment exprimé son avis négatif concernant le vaccin contre le coronavirus et avait d'ailleurs refusé de subir ces injections. "Ça devient compliqué avec le pass sanitaire parce que ma grand-mère refuse de se faire vacciner... On a tout essayé, il n'y a rien à faire, elle ne changera pas d'avis. Elle est têtue", expliquait sa petite-fille en septembre 2021 auprès de Femme Actuelle.