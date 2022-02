"Je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer" : Louise Chabat émue, son petit garçon a déjà 1 an...

C'est avec une émotion vive qu'elle a pris la parole sur les réseaux sociaux. Le mardi 8 février 2022, le fils de Louise Chabat célèbre son premier anniversaire... déjà ! A quelques heures de la fête, la jeune maman - et fille du comédien Alain Chabat - a partagé une vidéo en noir et blanc dans laquelle on voit son adorable petit garçon, de dos, en train de gambader dans un couloir. Elle a alors expliqué être très touchée à l'idée de le voir grandir si rapidement.

C'est passé trop vite

"Je n'ai pas eu de baby blues, rappelle-t-elle sur son compte Instagram. Je n'ai pas eu de dépression post-partum. Mais là... je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer. Parce que c'est passé trop vite. Parce que tu grandis très vite. Parce que la maternité c'était hier. Et pourtant... aujourd'hui tu as déjà ta petite vie, tes habitudes, ton caractère, tes copains, tes goûts, ton humour et tu nous épates, chaque jour un peu plus. L'osmose s'évapore pour laisser place à autre chose... à toi."