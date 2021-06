Louise Chabat, maman dépassée : "Le métier le plus dur du monde"

Louise Chabat découvre les joies de la maternité. Devenue maman en février dernier, la jeune femme est désormais seule chez elle avec son petit. Son compagnon Julien a repris le travail, après huit mois confortables de congé paternité. Mais cette nouvelle vie de famille n'est pas forcément des plus faciles en ce moment... "Uber Eats gras, nez qui saigne, bébé qui dort pas de la journée à cause de la chaleur...", énumère-t-elle sur Instagram en toute franchise, le mercredi 2 juin 2021.

Sur la photo que Louise Chabat publie au passage, elle apparaît en train d'allaiter son bébé depuis le lit, endroit même où elle déjeune - des frites et une tartine fromagère - tout en saignant du nez. "Pourquoi on dit que les mères au foyer ne travaillent pas ? Après 8 mois de congé paternité, Julien a repris le boulot à temps partiel. Depuis, on se partage la garde du petit (moi le matin quand il bosse au resto & lui l'après-midi quand j'ai mes consults). Et bah, on a BIEN CONSCIENCE que celui qui reste à la maison s'occuper du fils c'est bien CELUI QUI TRAVAILLE & non l'inverse ! On a bien conscience que celui qui part travailler c'est celui qui est en vacances ! Je réalise qu'être parent au foyer est probablement le métier le plus dur du monde", développe Louise Chabat sur le réseau social.

La comédienne demande désormais à ce que le statut de parent au foyer soit plus valorisé dans notre société. "Peut être d'abord par enlever cet élément de honte que certains parents au foyer peuvent ressentir, dans une société où on valorise l'humain sur ce qu'il produit, ce qu'il gagne, ce qu'il réalise à l'extérieur de son foyer (...) Cette société là ne valorise pas les parents au foyer. Ils n'ont aucune reconnaissance sociale ni financière. Très peu d'aide & protection. C'est aussi pour cette raison qu'il y a autant de dépression post-partum en France", dénonce-t-elle, avant d'évoquer la situation des pays scandinaves, beaucoup plus généreux en termes de congé parental.