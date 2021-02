Julien Doré raconte sa pire Saint-Valentin : la fin d'une histoire "passionnée" avec une ex

Avec Julien Doré, l'amour est synonyme de passion. Du moins, avec l'une de ses ex... Invité du Réveil de Chérie FM le 8 février 2021, l'artiste s'est prêté au jeu de l'interview Saint-Valentin. L'occasion pour le chanteur, auteur et musicien de raconter son pire 14 février : celui qui lui a non seulement coûté une petite-amie, mais surtout sa veste préférée !

"Le jour de la St-Valentin, je suis rentré chez moi je devais rejoindre la jeune femme avec qui j'étais à l'époque, s'es souvenu l'interprète de 38 ans. Il n'y avait personne dans l'appartement, et la veste en cuir que j'aimais plus que tout, qu'elle m'avait offerte, était absolument lacérée, à une dizaine d'endroits, avec un cutter." A la question de savoir pourquoi cette mystérieuse petite-amie s'est défoulée sur sa veste, Julien Doré est resté muet, déclenchant ainsi un fou rire général dans le studio. Il a revanche précisé s'être vengé en utilisant justement ce cutter pour "emballer quelques affaires de cette jeune femme"... "C'était une époque très passionnée et une fin d'histoire tout aussi passionnée, mais cette veste lacérée je m'en rappellerai toute ma vie."

Celui qui s'est illustré le 12 février aux Victoires de la musique 2021, en recyclant son trophée d'une étonnante façon, a également raconté son plus gros râteau au micro de Chérie FM. Et c'est à 14 ans que l'interprète de Nous a eu le coeur brisé par une certaine Mélanie : "Elle habitait Saint-Juste et je suis allée avec ma mobylette, j'avais une Magnum Racing, et j'avais eu cette magnifique idée de lui apporter un petit mot. Et sur ce mot, il y avait écrit 'Je t'ai aimée, je t'aime et je t'aimerai'. Je vous jure, sur ce que j'ai de plus cher, que je n'ai jamais raconté cette histoire. Elle m'a dit 'Mais Julien, on est amis'." Aïe...