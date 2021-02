Julien Doré raconte son plus gros râteau : " J'avais eu cette magnifique idée..."

Le prénom de Mélanie ne vous dit peut-être rien.Julien Doré, lui, a retenu son nom pendant des années et des années. Il s'agit de la fille qui lui a brisé le coeur lorsqu'il était adolescent et ce, malgré une belle tentative de séduction."Il y avait une jeune femme qui s'appelait Mélanie. Elle habitait Saint-Just et j'y suis allé avec ma mobylette. J'avais eu cette magnifique idée de lui apporter un petit mot sur son lit et il y avait écrit : 'Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai'. Je vous jure, je n'ai jamais raconté cette histoire", a assuré le chanteur, de passage sur Chérie FM, lundi le 8 février 2021.

"J'avais 14 ans. Elle m'a dit - je vous jure que c'est vrai aussi - 'non mais Julien, on est amis'", a déploré Julien Doré, qui précise au passage qu'il avait légèrement customisé sa mobylette. Une peine de coeur dont il s'est (heureusement) remis.

D'ordinaire assez discret sur sa vie privée, Julien Doré fait partie de ceux qui préfèrent garder leur intimité. Ainsi, on sait juste que depuis Mélanie, l'interprète de Nous est tombé follement amoureux de Louise Bourgoin, avec qui il était en couple pendant trois ans. Plus récemment, il a été le compagnon de l'actrice Marina Hands.

Il faut bien avouer que côté coeur, Julien Doré ne fonctionne pas comme le commun des mortels. L'interprète de 38 ans expliquait à Thé ou Café pourquoi il ne croyait pas au mariage. "Encore une fois, l'engagement est relatif. C'est-à-dire que pour moi, l'engagement symbolique n'existe pas, n'a strictement aucun sens. Je ne crois pas forcément aux valeurs du mariage par exemple. Je pense qu'avoir un enfant avec quelqu'un qu'on aime ou qu'on a pu aimer est mille fois plus fort qu'une symbolique qui pourrait être celle du mariage... Ou vivre sous le même toit", avait-il détaillé.