Louise Chabat enceinte et nue : shooting glamour et confidences (très) intimes sur l'accouchement

Dernière ligne droite avant l'accouchement. Louise Chabat, dont on a appris la grossesse en octobre 2020, continue de documenter son quotidien de future maman sur Instagram. La fille d'Alain Chabat n'est pas du genre pudique et elle l'a encore prouvé par un joli shooting d'elle dans le plus simple appareil. Entre conseils et confidences, elle a donné son point de vue sur l'accouchement à ses followers.

C'est à Marseille où elle vit seulement depuis la fin de l'automne dernier, chapeau de paille sur la tête et rien d'autre sur le corps, que Louise Chabat a pris la pose pour un shooting immortalisé par Philippe Katan, partagé sur son compte suivi par un peu moins de 23 000 abonnés. Samedi 23 janvier 2021, la jeune femme de 31 ans, dont l'imposant baby bump est annonciateur d'un bébé qui ne va pas tarder à pointer le bout de son nez, a livré des confidences sur le travail à la maison avant de se rendre à la maternité pour l'accouchement. "L'hormone qui favorise l'accouchement : l'Ocytocine est aussi l'hormone qu'on développe quand on fait des câlins, l'amour etc. donc imaginez devoir faire l'amour dans un hôpital entourée de gens qui vous mettent des doigts (toucher vaginal oblige) vous collent des électrodes vous monitorent vous intrusent vous posent mille questions etc. Donc : on repousse la venue à l'hôpital pour faire le max du travail dans son cocon avec son partenaire dans l'intime. Et la on se met dans la même ambiance que si on voulait dormir ou faire l'amour", a-t-elle d'abord indiqué pour justifier sa décision de ne pas se précipiter à l'hôpital.