Alain Chabat : Sa fille Louise pose nue pour annoncer sa grossesse

C'est avec une joie non dissimulée que Louise Chabat a partagé "le plus beau secret" de sa vie sur Instagram mercredi 30 septembre 2020. La jeune femme de 31 ans attend son premier enfant. Pour annoncer la nouvelle, elle a dévoilé une photo d'elle entièrement nue, sur laquelle son baby-bump est de sortie. "S U R P R I S E On attend un bébé. Ça fait 5 mois que je garde le plus beau secret de ma vie. On est OVER THE MOON d'accueillir un petit amour au mois de février", a-t-elle inscrit en légende.

Cette grossesse est d'autant plus appréciable pour la fille du comédien et réalisateur Alain Chabat, que cette dernière semble avoir eu du mal à tomber enceinte. Toujours très compatissante, elle a d'ailleurs une pensée émue pour "toutes les femmes qui rêvent d'être enceinte mais n'y arrive pas ou celles qui ne le désirent pas et le sont. On est ensemble".



Après quoi, Louise revient sur son histoire d'amour singulière avec Julien, celui qui partage sa vie et avec qui elle a traversé des hauts comme des bas. "Le 30 septembre 2009 on s'embrassait pour la première fois sous le métro aérien Porte de La Chapelle (endroit le plus Glam de Paris surtout à 5h du mat). Il y a 11 ans jour pour jour. 5 ans d'amour, 4 ans de rupture & 2 ans de retrouvailles merveilleuses plus tard nous voilà bénis par la vie! Comme quoi tout est possible, toutes les histoires sont uniques et quand on doit se retrouver on se retrouve!"

De tendres confidences qui ont beaucoup touché sa fidèle communauté, laquelle a laissé de nombreux messages de félicitations et bienveillants.