Alain Chabat a 64 ans : Louise, sa "fille indigne", révèle un secret et dégaine une photo dossier

Qui dit grand homme de télévision dit forcément hommages et messages pour son anniversaire ! Pour ses 64 ans, qu'il a célébrés jeudi 24 novembre, Alain Chabat a dû recevoir d'innombrables textos, appels et clins d'oeil sur les réseaux sociaux. Des fans, évidemment, mais également des personnalités avec lesquelles il a eu l'honneur de collaborer au cours de sa longue carrière. Il faut dire que des amis dans le show business, ce n'est pas ce qui manque à l'animateur du Late Show sur TF1. A commencer par Les Nuls, groupe comique qu'il a formé avec Chantal Lauby, Dominique Farrugia et Bruno Carette. Si ce dernier nous a quittés depuis, la star de Burger Quiz continue de côtoyer et de travailler avec ses deux autres acolytes mais pas que.

Marina Foïs, Maurice Barthélémy, Jamel Debbouze, Gérard Darmon, Pierre-François Martin-Laval, Jean-Paul Rouve, Zinedine Soualem... La liste de ses plus fidèles amis est longue dans le milieu de la télé et du cinéma. À tel point que certains seraient presque considérés comme des membres à part entière de sa famille. Côté clan du sang toutefois, Alain Chabat est aussi bien gâté. Mari de Tiara qu'il a épousée en 2019, il est le papa de trois enfants : Lucie, 36 ans, Louise, 34 ans et Max, 29 ans. Si la première et le dernier se font assez discrets sur les réseaux sociaux, la cadette fait un peu plus parler d'elle, au grand dam de son papa !

Qui aime bien, châtie bien

Sur son compte Instagram, Louise Chabat, maman d'un petit garçon d'un an et demi, a tenu à fêter comme il se doit les 64 ans de celui sans qui elle ne serait jamais venue au monde. Si la première photo la montre assise au côté d'une amie sur le fauteuil du Late Show, la seconde a fait faire un sacré bond en arrière à ses abonnés. On la découvre âgée de seulement quelques années dans les bras de son père, sans barbe et sans cheveux gris, en train de prendre la pose avec Mickey à Disneyland. Déjà complices à l'époque, Alain et Louise Chabat ont gardé les mêmes liens malgré les années. La jeune femme l'a prouvé, avec tout l'humour et le second degré qui les caractérisent.